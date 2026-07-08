Todos por Venezuela es un evento benéfico de 14 horas de transmisión en vivo que une a la comunidad con un solo propósito: brindar esperanza y apoyo humanitario a quienes más lo necesitan en Venezuela.

El sábado 11 de julio, de 10:00 a. m. a 12:00 a. m. (hora de Miami), artistas, comunicadores, organizaciones y miles de personas se reunirán para recaudar fondos destinados a la compra de medicinas, insumos hospitalarios y ayuda humanitaria esencial para familias venezolanas.

La transmisión estará disponible en LaMusica, Roku y LaMusica TV Stream Your Dreams, llevando un mensaje de solidaridad, unión y compromiso. Cada donación, cada vez que compartes esta iniciativa y cada persona que se une a la transmisión contribuye a salvar vidas y devolver esperanza.

Tu ayuda puede marcar la diferencia. Dona, comparte y escucha. Unidos por Venezuela, podemos lograr un impacto real.